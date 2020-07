Queen, 47 anni fa il debutto di un rock molto diverso da quello a cui siamo abituati (Di lunedì 13 luglio 2020) C’è stato un tempo in cui i Queen erano una band molto più tradizionalista e ortodossa, nell’ambito del rock, di quanto la maggior parte delle persone non abbia invece imparato a conoscere dischi e dischi dopo. Il loro debutto omonimo Queen, che veniva pubblicato nel Regno Unito oggi nel 1973, ce li regala infatti così: all’insegna di un hard rock sì un po’ annacquato dal ricorso, massivo, a cori e armonizzazioni ma pur sempre tale. E pure quella specifica, in copertina, che sottolinea puntuale il mancato utilizzo di sintetizzatori era stata messa apposta, proprio a voler rimarcare la genuinità del tutto: fatto, questo, assurdo se pensiamo all’evoluzione che ha visto protagonisti Freddie Mercury e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Queen anni Queen, 47 anni fa il debutto di un rock molto diverso da quello a cui siamo abituati Il Fatto Quotidiano LIVE AID 35 ANNI FA/ Queen, U2 e il concerto no-stop: più grande evento tv di sempre

Era il Live Aid che si tenne 35 anni fa oggi, un evento che è tutt’oggi il più visto ... Beach Boys, Dire Straits, Queen, Simple Minds, David Bowie, Pretenders, Who. E poi ancora Santana, Pat Metheny, ...

35 anni fa il Live Aid, l'evento rivoluzionario che segnò un'epoca è ancora leggenda

E a distanza di 35 anni continua ad essere celebrato e richiamato quando si ... ricordano come l’esibizione più importante dell’intero evento fu il set dei Queen. La rock band britannica con questo ...

