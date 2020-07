Quanto è calata la popolazione italiana negli ultimi 5 anni? (Di lunedì 13 luglio 2020) AGI - Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia ammonta a 60.244.639 unità, quasi 189 mila in meno rispetto all'inizio dell'anno (-0,3%). Rispetto alla stessa data del 2014 diminuisce di 551 mila unità, "confermando la persistenza del declino demografico che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni". Lo rende noto l'Istat nel suo report sul bilancio demografico nazionale. La recessione demografica - spiega l'Istat - è dovuta ai cittadini italiani, che al 31 dicembre erano 54 milioni 938 mila, 236 mila in meno dall'inizio dell'anno (-0,4%) e circa 844 mila in meno in cinque anni: una perdita consistente, di dimensioni pari, ad esempio, a quella di province come Genova o Venezia. Aumentano i residenti di cittadinanza straniera Nello stesso periodo, al contrario, la ... Leggi su agi

sulsitodisimone : Quanto è calata la popolazione italiana negli ultimi 5 anni? - bradipo22 : Se girate sul 5 potete vedere quanto in questi ultimi anni è calata la qualità televisiva dei colossi televisivi US… - metheniano : @kalibiro Pensa quanto j'è calata a lei pe' dovesse tappa' l'occhi ?????? - orangdrive : Ho discusso con la mia amica perché ha detto che essere fascista e sue parole “avere un’opinione politica diversa n… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto calata Quanto è calata la popolazione italiana negli ultimi 5 anni? AGI - Agenzia Giornalistica Italia Internet casa e le offerte dopo il lockdown: prezzi in promozione più bassi del 17%

I dati di giugno confermano, invece, un calo davvero significativo con un valore medio pari a 22,66 Euro. Non si segnalano variazioni, invece, per quanto riguarda la durata del periodo promozionale.

Istat: record negativo di nascite. Immigrati in calo e italiani in fuga

Il calo si registra in tutte le ripartizioni, ma è più accentuato al centro (-6,5%). È quanto emerge dal report sul bilancio demografico nazionale diffuso dall’Istat. La bilancia demografica è ...

I dati di giugno confermano, invece, un calo davvero significativo con un valore medio pari a 22,66 Euro. Non si segnalano variazioni, invece, per quanto riguarda la durata del periodo promozionale.Il calo si registra in tutte le ripartizioni, ma è più accentuato al centro (-6,5%). È quanto emerge dal report sul bilancio demografico nazionale diffuso dall’Istat. La bilancia demografica è ...