Quagliarella: «Contro l’Udinese successo fondamentale. Derby? Pensiamo al Cagliari» (Di lunedì 13 luglio 2020) Fabio Quagliarella ha parlato ai microfoni di Sky il giorno dopo la vittoria Contro l’Udinese, arrivata anche grazie a un suo gol Fabio Quagliarella ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante della Sampdoria. VITTORIA – «È un successo fondamentale Contro una squadra fisica che sa fare male. Siamo stati bravi a soffrire e offrire una prova da grande squadra. Purtroppo il campionato non è finito. Un applauso a tutti perché vincere qui è davvero difficile». GOL – «Non era semplice dopo quattro mesi senza giocare. Il mister ha deciso di schierarmi titolare, l’ho avvertito che probabilmente non sarei riuscito a giocare tutta la partita ma fortunatamente è andato tutto bene. Mi sono ... Leggi su calcionews24

__Simo95__ : @gustatore Non ci ha fatto vincere lo scudetto contro la Juve di matri e Quagliarella e dovrebbe farci vincere lo s… - Football_Chart : Con la rete realizzata contro l'#Udinese, Fabio #Quagliarella supera Luis Suarez e diventa il marcatore più anziano… - AntoDamiano1996 : Mi hanno segnato contro al Fanta: Danilo del Bologna Fazio della Roma Quagliarella che non segnava da un anno. A… - AleRiva18 : Ho contro Lasagna e Quagliarella e il mio attacco ha preso 15 in 3 zio porco noooooooooooo #Fantacalcio #UdineseSamp - sportface2016 : #UdineseSampdoria Le parole di Claudio #Ranieri con all'orizzonte il match contro i friulani: focus su… -