PSG, Tuchel: «Contro l'Atalanta sarà dura» – VIDEO

Tuchel ha parlato del prossimo impegno di Champions League Contro l'Atalanta: le dichiarazioni del tecnico del PSG – VIDEO Il Paris Saint-Germain dovrà affrontare l'Atalanta ai quarti di finale di Champions League. Una sfida non scontata per la squadra di Thomas Tuchel, visto l'ottimo rendimento mostrato in Serie A dai nerazzurri. L'allenatore del PSG lo sa bene, come affermato in conferenza stampa: «Contro l'Atalanta sarà dura».

I prossimi avversari dell’Atalanta nel quarto di finale di Champions League, il PSG di Thomas Tuchel, torna in campo dopo quattro mesi dalla vittoria conseguita anticipatamente della Ligue 1 ...

Per Allegri il momento delle decisioni

Secondo la stampa francese, Leonardo vuole davvero mettere Massimiliano Allegri sulla panchina di Paris Saint-Germain, quindi forse è arrivato il momento di decidere. C'è chi si chiede se Thomas Tuche ...

