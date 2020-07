Prosegue la crisi demografica. Istat: “Nuovo record negativo di nascite dall’Unità d’Italia” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Prosegue la crisi demografica in Italia con un nuovo record negativo per le nascite dall’Unità d’Italia. Leggi su dire

Cittadini italiani -0,4%. Rallenta aumento stranieri (+0,9%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 lug - Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia ammonta a 60.244.639 unita', quasi ...

