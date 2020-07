Proroga stato di emergenza: il Mistero del Ministero (Di lunedì 13 luglio 2020) Potrebbe essere il titolo di un romanzo poliziesco: “Mistero al Ministero”. Dopo 75 anni, pare che l’Italia si ritrovi ad affrontare un Governo affascinato dai “pieni poteri”. Questa volta, e per alcuni, la ragione non è la sperata Rivoluzione popolare, ma un virus e le scelte del Presidente del Consiglio. In un primo momento, il Governo prospettava l’ipotesi di un prolungamento dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2020, ed ora starebbe pensando di Prorogarlo solo fino al 31 ottobre, «per procedere per gradi, un passo alla volta». Conte e i mille DPCM Forse al comune cittadino può sfuggire il motivo di tanta perplessità su questa azione ed è bene ricordare che, in seguito alla dichiarazione dello ... Leggi su quotidianpost

