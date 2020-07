Proroga emergenza sanitaria Covid, ipotesi del 31 ottobre: «Ci sono ancora casi di contagio» (Di lunedì 13 luglio 2020) Proroga emergenza sanitaria Covid – 13 luglio 2020. Al vaglio del governo l’ipotesi di Prorogare lo stato di emergenza per la lotta al Coronavirus al 31 ottobre anziché al 31 dicembre. Si starebbe pensando anche ad un differimento al 31 luglio di tutte le misure restrittive come divieto di assembramento e obbligo di mascherina negli spazi chiusi. Provvedimenti, che sarebbero inclusi nel nuovo Dpcm atteso il 14 luglio, che includerebbero anche discoteche, fiere e congressi chiusi e una stretta ulteriore sui voli. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma in settimana potrebbe arrivare una delibera ad hoc in Consiglio dei ministri e un decreto legge che faccia un po’ di ordine fra le varie ordinanze ... Leggi su urbanpost

