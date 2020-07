Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo tra Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19: forti piogge e temporali (Di lunedì 13 luglio 2020) Previsioni Meteo – Settimana, quella in corso, con svolta significativa della circolazione atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Il fulcro principale dell’azione anticiclonica, che ha riguardato persistentemente l’Italia in questa prima decade di luglio, salvo eccezioni su alcune aree settentrionali, sposterà i suoi massimi tra i settori orientali oceanici e l’Ovest del continente, lasciando esposti i settori centrali del nostro bacino e gran parte d’Italia a un flusso di correnti instabili e fresche settentrionali. Per buona parte della settimana, l’instabilità associata al flusso settentrionale non sarà particolarmente estesa, pur tuttavia riguardando diverse aree, soprattutto alpine, prealpine e interne del medio-basso Tirreno. Da Mercoledì, 15 luglio, ... Leggi su meteoweb.eu

