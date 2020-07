Presidenziali in Polonia, la grande ammucchiata di popolari e comunisti si era illusa: ha vinto Duda (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente polacco Andrzej Duda è stato confermato alla guida della Polonia nel ballottaggio con il sindaco di Varsavia, il liberale Rafał Trzaskowski. Lo riferisce la Commissione elettorale di Varsavia, dopo lo spoglio della quasi totalità dei seggi. A Duda il 51,2% dei voti Duda è stato confermato con il 51,2 per cento dei voti contro il 48,8 per cento di Trzaskowski. La Commissione elettorale ha detto che i voti rimanenti non altereranno l’esito del ballottaggio. Le parole del presidente dopo la conferma Le elezioni erano considerate una battaglia per il futuro del Paese e perciò c’è stata un’alta affluenza alle urne. «Sono molto felice per la vittoria», ha detto Duda. Poi ha chiesto scusa se qualcuno si è ... Leggi su secoloditalia

