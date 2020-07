Premier League 2019/2020, lo United raggiunto allo scadere dal Southampton: è 2-2 (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Manchester United non conquista i tre punti che sarebbero serviti per il terzo posto solitario. Contro il Southampton finisce solo 2-2 nel trentacinquesimo turno di Premier League. I Red Devils soffrono fin da subito con gli uomini di Hasenhüttl: sblocca il tabellino Armstrong, poi i gol di Rashford e Martial a invertire lo score. allo scadere il giovane Obafemi fissa lo score sul pari. Si intensifica la lotta per l’accesso in Champions League con il Chelsea ancora terzo, Leicester e United a condividere il quarto posto a quota 59. Leggi su sportface

MANCHESTER (Inghilterra) - Rimpianti per il Manchester United, che pareggia 2-2 con il Southampton nel ‘monday night’ a chiudere la 35ª giornata della Premier League. La formazione di Solskjaer, che ...

La situazione A 180 minuti dalla fine delle ostilità, lo United si ritrova con una striscia positiva aperta in campionato di 11 partite (7 vittorie e 4 pari) che ne fa comunque la squadra più in forma ...

