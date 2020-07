Pozzuoli, di nuovo positiva al Coronavirus paziente guarita mesi fa (Di lunedì 13 luglio 2020) Pozzuoli, di nuovo positiva al Covid dopo essere guarita “Una nostra concittadina è risultata positiva al test Covid-19. Me ne ha dato notizia l’Asl Napoli 2 Nord, informandomi che si tratta di una persona ripositivizzata: aveva già contratto il virus mesi fa, poi guarita, è ora nuovamente positiva. Si sta completando il link epidemiologico della paziente”, così il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia annuncia la nuova positività al virus di una delle sue concittadine. Risultare positivi al Coronavirus dopo l’esito negativo del test di controllo non è una totale anomalia e non dovrebbe allarmare. In questi mesi, ... Leggi su tpi

SenzaBarcode : Dal 2010 nella casa circondariale femminile di Pozzuoli la cooperativa Lazzarelle si dedica alla produzione di caff… - Notiziedi_it : Il nuovo mosaico scoperto nel parco sommerso di Baia, a Pozzuoli - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Coronavirus, era guarita ma ora è di nuovo positiva: secondo caso in 24 ore - SureshR22752002 : RT @Matedelu: Il nuovo mosaico scoperto nel parco sommerso di Baia, a Pozzuoli - ilcirotano : Il nuovo mosaico scoperto nel parco sommerso di Baia, a Pozzuoli - -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli nuovo Il nuovo mosaico scoperto nel parco sommerso di Baia, a Pozzuoli AGI - Agenzia Italia Paziente Covid torna positiva: la scoperta a Pozzuoli

È successo a Pozzuoli dove una donna è stata trovata di nuovo positiva al virus. A darne notizia è stato il bollettino della Regione Campania che ha segnalato il caso che ha poi trovato riscontro ...

Coronavirus, ultime notizie 13 luglio: nuovo dpcm, stretta su voli e discoteche

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 13 luglio. Secondo i dati dell’ultimo bollettino, tornano a salire i contagi da Coronavirus in Italia, con 234 nuovi cas ...

È successo a Pozzuoli dove una donna è stata trovata di nuovo positiva al virus. A darne notizia è stato il bollettino della Regione Campania che ha segnalato il caso che ha poi trovato riscontro ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 13 luglio. Secondo i dati dell’ultimo bollettino, tornano a salire i contagi da Coronavirus in Italia, con 234 nuovi cas ...