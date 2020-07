Ponza, assaltata l’isola dai turisti. Sindaco già attivo per contenere in sicurezza la Movida (Di lunedì 13 luglio 2020) Altra giornata complicata nel territorio dell’Isola di Ponza, dove da diverse settimane ormai è iniziata ufficialmente la stagione turistica. I turisti hanno preso d’assalto la famosa località balneare laziale, anche se sul territorio si presentati dei disagi per l’alta affluenza di visitatori: i benzinai risultano a secco di carburante; ci sono disservizi con i bus e i POS per i pagamenti elettronici non stanno funzionando anche nella giornata di oggi. Al livello turistico comunque la stagione sta procedendo a gonfie vele, con le zone dell’isola gremite di turisti venuti a visitare le bellezze del territorio e soprattutto staccare la spina qualche giorno dopo la recente quarantena da Coronavirus. Proprio la grande molte di persone occorse a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Ponza assaltata Ponza, assaltata l’isola dai turisti. Sindaco già attivo per contenere in sicurezza la Movida Il Corriere della Città Ponza, assaltata l’isola dai turisti. Sindaco già attivo per contenere in sicurezza la Movida

Se non basta, allora che ci mandino l’Esercito: di più non possiamo fare“. Eppure è stato un fine settimana molto frenetico a Ponza, con l’isola assaltata dai turisti provenienti dalle località di ...

Se non basta, allora che ci mandino l’Esercito: di più non possiamo fare“. Eppure è stato un fine settimana molto frenetico a Ponza, con l’isola assaltata dai turisti provenienti dalle località di ...