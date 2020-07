Ponte di Genova: le imprese italiane dietro il viadotto dei record [VIDEO] (Di lunedì 13 luglio 2020) Quasi 330 imprese medie e soprattutto piccole da tutta l’Italia, per un valore delle forniture che supera i 160 milioni di euro, quasi l’80% del valore complessivo della commessa: sono i numeri che raccontano il mondo della filiera italiana che, coordinato dal Gruppo Webuild insieme a Fincantieri, ha contribuito alla realizzazione del nuovo Ponte di Genova, e permesso di sperimentare un modello virtuoso di valorizzazione delle competenze di un settore in profonda crisi, che il Gruppo Webuild intende consolidare e far ripartire con l’operazione industriale Progetto Italia. Eccellenze che esprimono la migliore qualità che il Made in Italy ha prodotto nel mondo delle infrastrutture, e che il Gruppo punta a rendere sempre più forte e competitivo in Italia e all’estero grazie a Progetto Italia per ... Leggi su meteoweb.eu

matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - Giorgiolaporta : Sanno vomitare invidia, scroccare #redditodicittadinanza e fare annunci a reti unificate. Per il resto sono come il… - dellorco85 : La costruzione del #Mose è partita nel 2003, avevo 18 anni. Oggi ne ho 34 e pare sarà operativo nel 2021 con costi… - EmilianoAlchidi : RT @GiovanniToti: Con @GiorgiaMeloni, oggi a #Genova al cantiere del ponte, un esempio per il Paese nella gestione delle emergenze. Chiunqu… - Marius85616507 : RT @janavel7: Comunque sia, qualunque cosa sia, ovunque sia, chiunque sia... da un ponte a un ministero, da un traforo a un comune, tutto c… -