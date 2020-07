Polonia: Duda vince le presidenziali sul filo di lana (Di lunedì 13 luglio 2020) Una vittoria con un margine stretto per Andrzej Duda che ha battuto Rafal Trzaskowski. Il presidente uscente ha ottenuto il 51,21% mentre il sindaco di Varsavia si è fermato al 48,79%. Elezioni ... Leggi su tg.la7

