Polonia, Duda vince le presidenziali: sconfitto il candidato europeista (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente polacco Andrzej Duda ha vinto le elezioni, superando l’avversario Ralaf Trzaskowski: è quanto emerge dai risultati ufficiali a spoglio quasi ultimato. Duda ha conquistato il 51,21% dei voti mentre Rafal Trzaskowski ha ottenuto il 48,79%, ha reso noto la commissione elettorale nazionale della Polonia, con lo spoglio arrivato al 99,7%. Stando a quanto riferito da Ipsos, l’affluenza è stata pari al 68,9 per cento, un dato record, oltre 13 punti in più di quella delle elezioni presidenziali del 2015, pari al 55,34 per cento. Duda, studi giuridici alle spalle, sposato con una figlia, è un populista cresciuto nell’entourage dei Kaczynski ha scommesso tutto sui valori tradizionali e sull’orgoglio nazionale dei polacchi. Trzaskowski, il suo ... Leggi su tpi

