Pol Espargarò sul contratto con Honda | Il mio ruolo? Battere Marc

Sarà Pol Espargaro, e non più Alex Marquez, a fare coppia con Marc Marquez nella squadra della Honda ufficiale per il mondiale MotoGp 2021. Lo ha annunciato Honda Racing Corporation con una nota. Il ...Giorno di annunci quello odierno per la MotoGP. Dopo l’ufficialità del passaggio in Honda dello spagnolo Pol Espargaró nel 2021, è arrivato il rinnovo di Franco Morbidelli in Yamaha Petronas per altri ...