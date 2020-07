Pokemon Unite potrebbe diventare un esports. Gli sviluppatori: “Tornei come Pokken” (Di lunedì 13 luglio 2020) Pokemon Unite potrebbe avere un futuro negli esports. In un’intervista rilasciata ieri, domenica 12 luglio, gli sviluppatori del nuovo gioco hanno praticamente svelato questo scenario, accennando anche a dei campionati mondiali sullo stile di Pokken Tournament. Pokemon Unite è un titolo MOBA (dall’acronimo Multiplayer Online Battle Arena, conosciuti anche come Action Real Time Strategy, ndr) che si basa su battaglie a squadre 5 contro 5: lo vedremo sia su Nintendo Switch che su dispositivi mobili. Il produttore del gioco Masaaki Hoshino e il suo team hanno fornito nuovi dettagli sul progetto, inclusa la possibilità di organizzare eventi esports. Daniel Ahmad ha chiarito che il gioco non è ... Leggi su esports247

Un produttore che lavora su Pokémon Unite ha rivelato che il MOBA potrebbe eventualmente diventare un gioco esport, a condizione che ci sia una community appassionata a sostenerlo. Masaaki Hoshino ha ...

