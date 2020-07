Pirata della strada provoca tre incidenti in poche ore, bloccato e denunciato (Di lunedì 13 luglio 2020) Prima ha abbattuto un albero e semidistrutto un'auto parcheggiata in viale Strozzi, poi durante la fuga ha urtato altri veicoli in sosta finché non è stato fermato dalla polizia municipale in lungarno ... Leggi su lanazione

Prima ha abbattuto un albero e semidistrutto un’auto parcheggiata in viale Strozzi, poi durante la fuga ha urtato altri veicoli in sosta finché non è stato fermato dalla Polizia Municipale in lungarno ...

Il protagonista è un automobilista di origine marocchina, pirata della strada seriale, che nelle prime ore della mattina di oggi ha provocato una serie di incidenti lungo la viabilità cittadina. Tutto ...

