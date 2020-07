Pinocchio, su Sky Cinema viaggio nella favola diretta da Matteo Garrone (Di lunedì 13 luglio 2020) È indubbiamente uno dei film più premiati della stagione: con 15 nomination e 5 statuette ai David di Donatello... Leggi su digital-news

zazoomblog : Lunedi 13 Luglio sui canali Sky Cinema HD Pinocchio - #Lunedi #Luglio #canali #Cinema - zazoomblog : Pinocchio (2019) trama e trailer del film in onda il 13 luglio su Sky Cinema Uno (e NowTV) - #Pinocchio #(2019)… - zazoomnews : Pinocchio (2019) trama e trailer del film in onda il 13 luglio su Sky Cinema Uno (e NowTV) - #Pinocchio #(2019)… - MariaMusto19 : RT @SkyItalia: Matteo Garrone ci parla delle idee e dell’amore che ha portato alla creazione del suo «Pinocchio», domani sera in prima visi… - elisadalbosco : Pinocchio e il cinema: un amore lungo oltre cent’anni -