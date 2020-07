Pierluigi Diaco si racconta: “La mia sessualità è un dettaglio. Sono unito civilmente” (Di lunedì 13 luglio 2020) In un tweet il conduttore Pierluigi Diaco si racconta: “La mia sessualità è un dettaglio, ho una formazione cattolica e di sinistra ma voto centrodestra” In un tweet Pierluigi Diaco racconta molto di sé, del personale ma anche e soprattutto della politica. Poche parole nelle quali ripercorre la sua formazione giovanile, i ripensamenti e le convinzioni di oggi, diverse da quelle di un tempo. Esordisce dicendo di avere una formazione cattolica e di sinistra, di aver conosciuti dei gentiluomini che hanno rappresentato la sinistra italiana come Sandro Curzi e Piero Fassino, ma di essersi poi allontanato dal mondo di provenienza definito “ipocrita”. E questa ipocrisia è emersa collaborando a Il Foglio di Giuliano Ferrara. ... Leggi su bloglive

stefano96762286 : RT @VittorioDeSant7: MENTRE ALTRI LO PENSANO! QUALCUNO HA IL CORAGGIO DI AMMETTERE. Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e pretendo… - saracino58 : RT @VittorioDeSant7: MENTRE ALTRI LO PENSANO! QUALCUNO HA IL CORAGGIO DI AMMETTERE. Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e pretendo… - EnricaGaletti : RT @VittorioDeSant7: MENTRE ALTRI LO PENSANO! QUALCUNO HA IL CORAGGIO DI AMMETTERE. Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e pretendo… - zazoomblog : Pierluigi Diaco: “Voto per il centrodestra. La Meloni? Amica e donna coraggiosa” - #Pierluigi #Diaco: #“Voto - annanamia : Io e Te, clamoroso Pierluigi Diaco: 'La mia sessualità. E cosa penso di Giorgia Meloni', il coraggio di dire tutto… -