Perugia, la squadra va in ritiro Roccaporena. Il comunicato (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo la sconfitta di questa sera, nella trentaquattresima giornata di serie B contro il Cosenza, il Perugia va in ritiro. L’annuncio è arrivato direttamente dal club attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale: “A.C. Perugia Calcio comunica che a partire da domani la squadra andrà in ritiro a Roccaporena”. FOTO: Sito ufficiale Perugia L'articolo Perugia, la squadra va in ritiro Roccaporena. Il comunicato proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

