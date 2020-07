Perché Salvini non ha ancora cancellato la foto fake del pakistano nudo dai suoi profili social? (Di lunedì 13 luglio 2020) Verificare le fonti prima di pubblicare è per giornalisti, pubblicare foto senza verifica è per iscritti all’ordine prestati alla politica (o viceversa). Sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, dal tardo pomeriggio di sabato, campeggia un’immagine – corredata dai soliti slogan propagandistici – di un presunto cittadino pakistano nudo che ha molestato una donna a Gallipoli. Peccato che le immagini utilizzate, riprese da Dagospia, facciano riferimento a un qualcosa accaduto nel mese di gennaio (il 21, per l’esattezza) a Erice – in provincia di Trapani -, dove un uomo (originario del posto, quindi non straniero) è sceso in strada senza vestiti, aggredendo la polizia intervenuta sul posto. LEGGI ANCHE > Cesare Battisti dice che il cibo del carcere gli fa ... Leggi su giornalettismo

