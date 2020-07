Perché gli anni Venti saranno quelli dell’etica aumentata (Di lunedì 13 luglio 2020) Oggi possiamo dirlo con certezza: il 2020 ha rappresentato una soglia simbolica, un arrivo e una partenza. La potenza dei numeri ha sempre plasmato l’immaginario del mondo e il 2020 non ha fatto eccezione: a prescindere dal Covid-19 che peraltro è un frutto avvelenato del decennio precedente, incubato e diffuso negli ultimi mesi del 2019. Possiamo considerarlo la tragica chiusura di un cerchio. Il 2020 è un anno doppio, bisesto, che come nel gioco di specchi che propone ha amplificato problemi e soluzioni: a partire dall’emergenza virus con cui abbiamo aperto le danze. In queste pagine cercheremo di enfatizzare la capacità simbolica di incidere nel futuro, e di sottolineare la presa di responsabilità che questo implica, proponendo un percorso di crescita verso un mondo più equilibrato. Siamo arrivati alla fine di un decennio che – ... Leggi su linkiesta

borghi_claudio : E io lascio ai posteri il suo, per spiegare come gli unionisti avevano ridotto l'Italia. Un paese governato da serv… - borghi_claudio : Ma è ovvio... TUTTI raccomandano il calo della pressione fiscale sul lavoro (gli altri però abbassano l'IVA) e noi… - TizianaFerrario : è da irresponsabili discutere e sbraitare perché il governo ha prorogato lo #statodiemergenza, mentre gran parte de… - carlorovelli : @elenaguidotti3 salve elena. perché sono gli italiani che seguono parola per parola tutto quello che dice il Papa.… - FrancescoSamma2 : @matteosalvinimi Buongiorno. Sono solidale col dr. Adinolfi per la squallida aggressione subita da una sinistra men… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Indelicato: “Perchè la Destra non era in piazza? Perchè a Saronno una Destra di ideali non c'è” ilSaronno