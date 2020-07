Per Bobo Vieri festa a sorpresa, tutto organizzato da Costanza (Foto) (Di lunedì 13 luglio 2020) Costanza Caracciolo è pronta a raccontare tutto della festa a sorpresa organizzata per il compleanno di Bobo Vieri ma sui social è già evidente che tutto è stato un vero successo (Foto). La Caracciolo è riuscita ad organizzare un party a sorpresa perfetto nella casa in Versilia dove la coppia è in vacanza con le bimbe. Christian Vieri non aveva sospettato nulla, la sorpresa è riuscita davvero. Quando il festeggiato è arrivato e ha visto la casa delle vacanze piena di amici ha detto tutto con la sua prima espressione. Gioia e stupore e poi è iniziata la splendida serata. Tutti a bordo piscina e tutti vestiti di bianco. ... Leggi su ultimenotizieflash

SerieA : “Mi piaceva essere il loro simbolo, sentivo la pressione ma mi esaltava vederli tanto orgogliosi di me. Era bello!… - Santizq : RT @elenadomeneches: @DottOlivieri @SmileParty6 @NicoEsp72 @lucarallo @stefaniafaffi15 @s_piumarta @bobo_610 @adrydeedee @MARI151280 @f_ucc… - onlyamour : RT @elenadomeneches: @onlyamour @DottOlivieri @SmileParty6 @NicoEsp72 @lucarallo @stefaniafaffi15 @s_piumarta @bobo_610 @adrydeedee @MARI15… - elenadomeneches : @onlyamour @DottOlivieri @SmileParty6 @NicoEsp72 @lucarallo @stefaniafaffi15 @s_piumarta @bobo_610 @adrydeedee… - elenadomeneches : @DottOlivieri @SmileParty6 @NicoEsp72 @lucarallo @stefaniafaffi15 @s_piumarta @bobo_610 @adrydeedee @MARI151280… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Bobo Christian Vieri e Costanza Caracciolo: il super party per il compleanno di Bobo… è fuori legge! Guarda Oggi Per Bobo Vieri festa a sorpresa, tutto organizzato da Costanza (Foto)

Costanza Caracciolo è pronta a raccontare tutto della festa a sorpresa organizzata per il compleanno di Bobo Vieri ma sui social è già evidente che tutto è stato un vero successo (foto). La Caracciolo ...

Costy Caracciolo in Versilia, che festa a sorpresa per il compleanno di Vieri

Bobo Vieri ha compiuto 47 anni in Versilia con un party a sorpresa organizzato dalla moglie Costanza Caracciolo. Musica e danze sfrenate a bordo piscina, tutti rigorosamente vestiti di bianco per un ...

Costanza Caracciolo è pronta a raccontare tutto della festa a sorpresa organizzata per il compleanno di Bobo Vieri ma sui social è già evidente che tutto è stato un vero successo (foto). La Caracciolo ...Bobo Vieri ha compiuto 47 anni in Versilia con un party a sorpresa organizzato dalla moglie Costanza Caracciolo. Musica e danze sfrenate a bordo piscina, tutti rigorosamente vestiti di bianco per un ...