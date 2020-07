Pensioni: la Grecia offre incentivi fiscali ai pensionati che si trasferiscono nel Paese (Di lunedì 13 luglio 2020) Atene ha varato una proposta di legge per tassare appena il 7% il reddito ricavato da Pensioni o attività produttive per dieci anni per tutti i pensionati che decideranno di trasferire la loro sede fiscale nel Paese Ellenico Leggi su firenzepost

FirenzePost : Pensioni: la Grecia offre incentivi fiscali ai pensionati che si trasferiscono nel Paese - IlVal_79 : @emrato @ForbesItalia Oh, la Grecia mette le tasse al 7% sulle pensioni: cercami un posticino così tra 30 anni so dove andare! ?? - Pinosuma1 : @PeppeTuscano @RenatoSouvarine La Spagna per dimensioni è simile all'Italia, hanno avuto più riguardo che con la Gr… - Stefani20592402 : @AsiapaolaPaola @adrianobusolin Ma svegliarsi di cosa...il mondo globalizzato i mercati aperti hanno prodotto crisi… - Salepepe15 : @ItalianPolitics Io lo dico da tanto,la Grecia dovrebbe avere insegnato invece pare che ancora non lo si capisca.Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Grecia Atene a caccia di pensionati stranieri: tasse al 7% a chi si trasferisce in Grecia la Repubblica Atene a caccia di pensionati stranieri: tasse al 7% a chi si trasferisce in Grecia

ATENE - La Grecia sfida il Portogallo a colpi di sconti fiscali nella caccia ai pensionati stranieri. Il governo ellenico ha inserito nella proposta di legge di bilancio presentata la scorsa settimana ...

Una “pensione da mito”: la mossa di Atene per attrarre i più anziani

Anni fa la Grecia aveva approvato la Golden Visa ... Ora, nella disperata richiesta di liquidità, Atene cerca di attrarre i ricchi pensionati europei (e non solo) proponendo una “pensione da mito”, in ...

ATENE - La Grecia sfida il Portogallo a colpi di sconti fiscali nella caccia ai pensionati stranieri. Il governo ellenico ha inserito nella proposta di legge di bilancio presentata la scorsa settimana ...Anni fa la Grecia aveva approvato la Golden Visa ... Ora, nella disperata richiesta di liquidità, Atene cerca di attrarre i ricchi pensionati europei (e non solo) proponendo una “pensione da mito”, in ...