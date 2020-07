Paura a Roma, 30enne intrappolato sotto il Ponte Vittorio Emanuele II: salvato dai Vigili del Fuoco (FOTO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Questa mattina intorno alle ore 9:50 due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sul Ponte Vittorio Emanuele II per recuperare un uomo di circa 30 anni che si era alloggiato sull’arcata inferiore del Ponte, a 3 metri sotto il piano stradale. Il recupero dell’uomo è avvenuto per mezzo di una manovra e tecnica S.a.F eseguita dal personale Vf del nucleo. Sul posto la squadra di Prati (9A), i sommozzatori (Sierra1), i fluviali Vf, il capoturno provinciale (1c), la Polizia di stato, la Polizia Fluviale e il personale sanitario del 118. Paura a Roma, 30enne intrappolato sotto il Ponte Vittorio Emanuele ... Leggi su ilcorrieredellacitta

