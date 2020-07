Patto per l’export, Gallinella: “Destinati 1,4 miliardi alle imprese” (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Rafforzare gli strumenti di sostegno all’internazionalizzazione e avviare un’azione promozionale di ampio respiro. Questo l’obiettivo del “Patto per l’export” firmato dalla Farnesina alla presenza dei ministri degli Esteri, delle Politiche Agricole, dell’Economia, dell’Università, dei Beni culturali, dei Trasporti, del Turismo e dell’Innovazione, che vede al centro una strategia per il rilancio delle esportazioni del Made in Italy duramente colpite dal rallentamento del commercio mondiale imposto dalla pandemia. “Sono sei i pilastri strategici, definiti sulla base delle priorità indicate da 12 tavoli d’ascolto ai quali hanno partecipato 147 associazioni di categoria – spiega il presidente Comagri, Filippo Gallinella –. ... Leggi su quifinanza

FMCastaldo : La possibilità che #Berlusconi entri in maggioranza per noi non è accettabile. Noi siamo l'antidoto alla riproposiz… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Briciole allo stato concessioni balneari: patto Granceschini- Gasparri le proroga fino al 2033 e “s… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @LaVeritaWeb: L'economista belga Paul De Grauwe: «È senza senso parlare ancora di parametri che vanno riscritti Il Recovery fund? Tardiv… - tigrelt : RT @PatriziaRametta: REALISTA il miglior economista europeo #PaulDeGrauwe intervistato da @Capezzone Oggi solo finanziamenti a fondo perdu… - AgoraBlog2 : ???????????????? ????? ?????? ???? ?????? ?????????????????? '?????????????????????????? ???? ?????????????????? ???? ??????????????????'… #?????????????????????? #??????????????????????????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Patto per Patto per l'export, Gallinella: Destinati 1,4 miliardi alle imprese Il Messaggero Patto per l'export, Gallinella: "Destinati 1,4 miliardi alle imprese"

Questo l'obiettivo del "Patto per l'export" firmato dalla Farnesina alla presenza dei ministri degli Esteri, delle Politiche Agricole, dell'Economia, dell'Università, dei Beni culturali, dei Trasporti ...

Castelli, momento cruciale per rilancio Paese

(Teleborsa) - "Ipotizziamo che per qualche anno il Patto di Stabilità continui ad essere sospeso, come sembra emergere dal dibattito UE di queste ultime settimane. Questo vorrebbe dire che abbiamo ...

Questo l'obiettivo del "Patto per l'export" firmato dalla Farnesina alla presenza dei ministri degli Esteri, delle Politiche Agricole, dell'Economia, dell'Università, dei Beni culturali, dei Trasporti ...(Teleborsa) - "Ipotizziamo che per qualche anno il Patto di Stabilità continui ad essere sospeso, come sembra emergere dal dibattito UE di queste ultime settimane. Questo vorrebbe dire che abbiamo ...