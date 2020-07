Patrick Zaki, rinnovo della detenzione preventiva per 45 giorni. Amnesty: “Decisione atroce” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Gli attivisti vicini a Patrick Zaki hanno reso nota la decisione del giudice: rinnovo della detenzione preventiva per 45 giorni. Una decisione assurda, atroce, arbitraria e crudele”. Lo ha scritto su Twitter Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, a proposito dello studente e attivista egiziano dell’Università di Bologna, arrestato al suo ritorno al Cairo il 7 febbraio scorso. L'articolo Patrick Zaki, rinnovo della detenzione preventiva per 45 giorni. Amnesty: “Decisione atroce” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Tg3web : Da 157 giorni Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, è detenuto al Cairo. Oggi, per la prim… - amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione assurda, atroce, arbitraria e crudele.… - Open_gol : Dopo 157 giorni «di detenzione arbitraria deve tornare libero» - simonavitelli60 : RT @RiccardoNoury: Gli attivisti vicini a Patrick Zaki hanno reso nota la decisione del giudice: rinnovo della detenzione preventiva per 45… - alinatede : RT @RiccardoNoury: Gli attivisti vicini a Patrick Zaki hanno reso nota la decisione del giudice: rinnovo della detenzione preventiva per 45… -