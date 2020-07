Patrick Zaki rimane in carcere: il tribunale egiziano rinnova la detenzione per 45 giorni (Di lunedì 13 luglio 2020) Patrick Zaki rimane in carcere. Il tribunale egiziano ha disposto il rinnovo della detenzione dello studente per altri 45 giorni. A darne notizia la rete degli attivisti che ne chiede la liberazione, in contatto con i legali di Zaki. «Avevamo veramente sperato in un esito diverso, ma la notizia che arriva dal Cairo è ulteriormente shoccante», ha detto il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury. E ha definito la decisione «inumana, arbitraria che consegna Patrick alla prigione di Tora per un tempo lungo nel quale le autorità egiziane immaginano che noi dimenticheremo la sua sorte». «Sbagliano, questo è certo», conclude il portavoce. Ieri, ... Leggi su open.online

