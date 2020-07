Patrick Zaki, detenzione rinnovata di altri 45 giorni. Amnesty: “Decisione inumana. L’Egitto pensa che ci scorderemo di lui, ma si sbaglia” (Di lunedì 13 luglio 2020) Non finisce il calvario di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato il 7 febbraio scorso all’aeroporto del Cairo con l’accusa, tra le altre, di propaganda sovversiva su Facebook. Il tribunale della capitale, riferisce la rete di attivisti in contatto con i suoi legali, ha deciso di rinnovare la carcerazione preventiva per altri 45 giorni. “Avevamo veramente sperato in un esito diverso, ma la notizia che arriva dal Cairo è ulteriormente choccante e inumana“, ha commentato il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, tra coloro che più di tutti si è speso, insieme all’organizzazione, per chiedere la liberazione del giovane. L’entità del rinnovo, fino ad oggi di 15 ... Leggi su ilfattoquotidiano

