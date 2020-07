Partizani, 5 positivi al Covid: Sormani rifiuta la panchina e viene esonerato (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Partizani Tirana solleva dall’incarico di allenatore della prima squadra Adolfo Sormani, oltre ai collaboratori tecnici Giovanni Mazzella e Gabriele Faccia. Il mister genovese si era rifiutato di andare in panchina nel derby di venerdì sera contro l’FK Tirana, dopo aver saputo che ben 5 giocatori erano risultati positivi al Covid-19. La sua scelta non è stata apprezzata dalla società che ha deciso di esonerarlo. La squadra, nelle restanti 3 partite stagionale, sarà guidata dal vice Renaldo Kalari. Foto: RadioSportiva L'articolo Partizani, 5 positivi al Covid: Sormani rifiuta la panchina e viene esonerato ... Leggi su alfredopedulla

