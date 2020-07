Parma, si ferma Scozzarella: lesione al soleo (Di lunedì 13 luglio 2020) Parma - Subito in campo il Parma dopo il pari di ieri nel derby con il Bologna riacciuffato nel finale. Nella seduta mattutina di Collecchio i ragazzi di Roberto D'Aversa che hanno disputato la gara ... Leggi su corrieredellosport

Unico dubbio all’88’, quando la corsa di D’Alessandro viene fermata dalla spallata di Biraschi ... nel recupero hanno poco a che fare con le scelte arbitrali di Mariani in Parma-Bologna. Partiamo ...

Sampdoria, infortunio alla caviglia per Gaston Ramirez: le sua condizioni

Il fantasista uruguaiano si era fermato poco prima della fine del primo tempo per un ... qualche chance in più per la sfida esterna con il Parma. Al suo posto, Ranieri potrebbe affidarsi di nuovo a ...

