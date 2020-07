Parla la compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle: cosa pensa di figli e tradimenti (Di lunedì 13 luglio 2020) Sabrina Colle, la compagna storica di Vittorio Sgarbi, ha Parlato della lunga relazione che la lega al critico d’arte da più di 20 anni. Una storia fatta di alti e bassi ma che, nonostante tutto, perdura. Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi: 22 anni d’amore Pur essendo legati da una relazione dal 1998, Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi, reduce da un incidente nelle acque albanesi in cui ha rischiato di annegare, non si sono mai sposati e non hanno mai avuto dei figli. Il loro rapporto sentimentale e il motivo delle loro scelte è stato spiegato in un’intervista rilasciata da Sabrina ... Leggi su thesocialpost

trottamirco : RT @AndreaScanzi: E anche per stavolta, il momento “Parla coi cani che incontri” ha avuto luogo. Con consueto stupore della mia compagna, p… - loureiro1966 : RT @AndreaScanzi: E anche per stavolta, il momento “Parla coi cani che incontri” ha avuto luogo. Con consueto stupore della mia compagna, p… - SignoraDistrugg : Festa di compleanno di cuginetto, parente mentre si parla di una mia ex compagna di scuola dice: 'convive con una f… - lavalidamente : RT @AndreaScanzi: E anche per stavolta, il momento “Parla coi cani che incontri” ha avuto luogo. Con consueto stupore della mia compagna, p… - Claudio6745 : RT @AndreaScanzi: E anche per stavolta, il momento “Parla coi cani che incontri” ha avuto luogo. Con consueto stupore della mia compagna, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla compagna Parla la compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle: cosa pensa di figli e tradimenti Thesocialpost.it Uomini e Donne: Gemma parla di Ida e Riccardo

Ida e Riccardo hanno messo fine alla loro travagliata relazione. La conferma definitiva è arrivata proprio dalle parole della dama del trono over! Ma come l’avrà presa l’amica Gemma? La convivenza det ...

Temptation Island, Antonella Elia in crisi con Pietro. E Bisciglia parla del suo futuro in tv

Nuovo giro di boa per Antonella Elia e Pietro Delle Piane: nella puntata di Temptation Island che andrà in onda giovedì 16 luglio, si vedranno scintille tra la coppia. Nelle anticipazioni possiamo ved ...

Ida e Riccardo hanno messo fine alla loro travagliata relazione. La conferma definitiva è arrivata proprio dalle parole della dama del trono over! Ma come l’avrà presa l’amica Gemma? La convivenza det ...Nuovo giro di boa per Antonella Elia e Pietro Delle Piane: nella puntata di Temptation Island che andrà in onda giovedì 16 luglio, si vedranno scintille tra la coppia. Nelle anticipazioni possiamo ved ...