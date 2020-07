Pari spettacolo tra Napoli e Milan, ma gode solo la Roma (Di lunedì 13 luglio 2020) Napoli-Milan 2-2 32^ giornata Serie A Tim 2019/2020 Finisce 2-2 la sfida del San Paolo tra Napoli e Milan, valida per la 32.esima giornata di Serie A. Rossoneri in vantaggio con il sesto gol stagionale di Theo Hernandez, poi la rimonta azzurra firmata Di Lorenzo-Mertens. Il Milan trova il pareggio nel finale grazie ad un rigore di Kessie. Espulso Saelemekers. La Partita Pari spettacolo al San Paolo, ma alla fine il risultato finale non serve particolarmente a nessuno. A godere dell’esito di questa sfida è soprattutto la Roma, che nonostante varie vicissitudini in campo e fuori, ora è quinta da sola. Seppur ciò il Milan può ritenersi soddisfatto della prestazione, ... Leggi su sport.periodicodaily

Gazzetta_it : #NapoliMilan spettacolo e pari, bravi tutti ma gode solo la Roma - zazoomnews : LE PAGELLE – Spettacolo e goal al San Paolo. Il Milan strappa il pari al Napoli - #PAGELLE #Spettacolo #Paolo.… - zazoomblog : LE PAGELLE – Spettacolo e goal al San Paolo. Il Milan strappa il pari al Napoli - #PAGELLE #Spettacolo #Paolo.… - Enzovit : LE PAGELLE – Spettacolo e goal al San Paolo. Il Milan strappa il pari al Napoli - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: Napoli-Milan 2-2, pari spettacolo! Terzo tempo: commenta le nostre pagelle -