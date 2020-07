Paragone inchioda Conte: un'emergenza costruita solo per farsi gli affari propri (Di lunedì 13 luglio 2020) Siamo in emergenza? No. E allora perché se non c'è una emergenza in corso, il governo chiede di prorogare lo stato di emergenza? Procediamo con ordine. Il 31 gennaio scorso il governo Conte bifronte, quello nato per non concedere pieni poteri all'ex alleato Salvini, si prese poteri eccezionali per fare fronte all'emergenza Coronavirus. Scadenza 31 luglio. Forte di questi poteri colui che, Costituzione alla mano, sarebbe un normale presidente del Consiglio primus inter pares, diventa un vero e proprio premier, titolare di poteri tanto pieni da sospendere un diritto fondamentale come quello della libertà di movimento, con un semplice atto amministrativo qual è il decreto dpcm. (Conosco l'osservazione: se c'è un virus pericoloso in corso, il ... Leggi su iltempo

speedof51346060 : RT @tempoweb: #Paragone inchioda #Conte: un'emergenza costruita solo per farsi gli affari propri - ROMINA70672119 : RT @tempoweb: #Paragone inchioda #Conte: un'emergenza costruita solo per farsi gli affari propri - tempoweb : #Paragone inchioda #Conte: un'emergenza costruita solo per farsi gli affari propri -

Ultime Notizie dalla rete : Paragone inchioda Paragone inchioda Conte: un’emergenza costruita solo per farsi gli affari propri Il Tempo Paragone inchioda Conte: un'emergenza costruita solo per farsi gli affari propri

Siamo in emergenza? No. E allora perché se non c’è una emergenza in corso, il governo chiede di prorogare lo stato di emergenza? Procediamo con ordine. Il 31 gennaio scorso il governo Conte bifronte, ...

Siamo in emergenza? No. E allora perché se non c’è una emergenza in corso, il governo chiede di prorogare lo stato di emergenza? Procediamo con ordine. Il 31 gennaio scorso il governo Conte bifronte, ...