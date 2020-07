Papa Francesco congeda il Vescovo di Medjugorje: ecco possibili scenari (Di lunedì 13 luglio 2020) Papa Francesco manda in pensione il Vescovo di Mostar-Duvno per limiti di età: ecco chi subentrerà e alcuni sviluppi sul caso Medjugorje. Il Papa sta per mandare in pensione monsignor Ratko Peric, Vescovo della diocesi di Mostar-Duvno per limiti di età, ha 76 anni. Questa diocesi non è una qualsiasi, ma comprende la parte settentrionale … L'articolo Papa Francesco congeda il Vescovo di Medjugorje: ecco possibili scenari proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Papa Francesco: 'Penso alla moschea di Santa Sofia e sono molto addolorato' #PapaFrancesco - Rvaticanaitalia : Nel gr delle ore 8 ascolta le parole del #Papa all'#Angelus di ieri: 'La Parola di Dio è l’unica che rende liberi'.… - ilfoglio_it : Il presidente turco nel 2015 definì Francesco 'uomo che distorce la storia'. Bergoglio aveva parlato del genocidio… - Carus89 : “Ma sapessi che umiltà quel Papa Francesco, davvero non me l’aspettavo” #dimaio #draghi - emmetvmacerata : Papa Francesco: Angelus, “sono molto addolorato” per Santa Sofia #emmetv #canale89 -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Papa Francesco l'unico leader che rifiuta la mascherina, persino Trump l'ha indossata Il Mattino Papa Francesco congeda il Vescovo di Medjugorje: ecco possibili scenari

Papa Francesco ha nominato come nuovo vescovo monsignor Petar Palic, croato, 48 anni. Da circa quattro decenni a Medjugorje si sono recati tra i due e i tre milioni di pellegrini l’anno, per devozione ...

Patriarca caldeo: Santa Sofia moschea, decisione ‘triste e dolorosa’ di Erdogan

Come papa Francesco, anche il patriarca caldeo, card. Louis Raphael Sako, attacca la decisione delle autorità turche di modificare lo status dell’antica basilica cristiana: “In questi tempi di ...

Papa Francesco ha nominato come nuovo vescovo monsignor Petar Palic, croato, 48 anni. Da circa quattro decenni a Medjugorje si sono recati tra i due e i tre milioni di pellegrini l’anno, per devozione ...Come papa Francesco, anche il patriarca caldeo, card. Louis Raphael Sako, attacca la decisione delle autorità turche di modificare lo status dell’antica basilica cristiana: “In questi tempi di ...