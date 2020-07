Paolo Sorrentino: Diego Armando Maradona si oppone al suo film Netflix (Di lunedì 13 luglio 2020) Paolo Sorrentino dovrà superare un forte ostacolo per il suo nuovo film: Diego Armando Maradona non autorizzerà l'uso del suo nome per il film originale Netflix annunciato qualche giorno fa. Diego Armando Maradona ha detto che non autorizzerà Paolo Sorrentino ad usare il suo nome per il film originale Netflix. Il regista napoletano e la piattaforma streaming avevano annunciato nei giorni scorsi la produzione di un film ambientato a Napoli ai tempi del campione argentino. Ieri dall'avvocato di Diego Armando Maradona è arrivata una vera doccia ... Leggi su movieplayer

LostInFilm : 'La Grande Bellezza' (2013, Paolo Sorrentino). Cinematography: Luca Bigazzi. - NetflixIT : 'Questo film per me significa tornare a casa”. Paolo Sorrentino torna nella sua Napoli per dirigere “È stata la man… - bradipo22 : A qualcuno da ancora fastidio la rappresentazione sorrentiniana di Youth vedo ?? in ogni caso penso che Sorrentino n… - infoitcultura : Il premio Oscar Paolo Sorrentino girerà a Napoli un nuovo film su Maradona - empathyisdead : RT @LostInFilm: 'La Grande Bellezza' (2013, Paolo Sorrentino). Cinematography: Luca Bigazzi. -