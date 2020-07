Paolo Efrem: il consigliere di Busto Arsizio arrestato per ‘ndrangheta (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha arrestato oggi cinque persone, tra cui il consigliere comunale di Busto Arsizio (Varese) Paolo Efrem nell’ambito di un’inchiesta del pm di Milano Silvia Bonardi su infiltrazioni della ‘ndrangheta nel settore dei rifiuti. Il consigliere è finito in carcere per emissione di false fatture con l’aggravante dell’agevolazione delle cosche. L’ordinanza del gip Sara Cipolla riguarda anche il capo del clan di Legnano-Lonate Pozzolo, Vincenzo Rispoli. Paolo Efrem: il consigliere di Busto Arsizio arrestato per ‘ndrangheta Efrem, celebrato ... Leggi su nextquotidiano

