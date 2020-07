Pallanuoto: è morto Scotti Galletta, vincitore del Mondiale nel ’78 (Di lunedì 13 luglio 2020) Pallanuoto: è morto Scotti Galletta, vincitore del Mondiale nel ’78 e per tantissimi anni portiere della Canottieri Napoli. Gravissimo lutto nel mondo della Pallanuoto: è morto infatti a 70 anni Mario Scotti Galletta, storico portiere della Canottieri Napoli e della Nazionale italiana. L’ormai ex estremo difensore azzurro, tra le altre cose, è famoso anche per … L'articolo Pallanuoto: è morto Scotti Galletta, vincitore del Mondiale nel ’78 proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Sport Sport napoletano in lutto: addio alla leggenda della pallanuoto Mario Scotti Galletta - crispadafora : RT @NapoliToday: #Sport Sport napoletano in lutto: addio alla leggenda della pallanuoto Mario Scotti Galletta - ItaSportPress : Pallanuoto, morto l'ex portiere del Settebello e della Canottieri Scotti Galletta - - giopontic1 : R.i.p. #maestro ?? Pallanuoto, morto Mario Scotti Galletta:eroe del Settebello della Canottieri… - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Sport Sport napoletano in lutto: addio alla leggenda della pallanuoto Mario Scotti Galletta -