Palinsesti tv: ecco quando torneranno in onda Barbara d’Urso, Maria De Filippi, il GF Vip e Temptation Island di Alessia Marcuzzi (Di lunedì 13 luglio 2020) I Palinsesti televisivi delle reti Mediaset sono stati resi noti e come riportato da Davide Maggio ecco quelli del prime time di Canale 5, che vedrà il ritorno in pompa magna di Barbara d’Urso, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e Gerry Scotti. Quest’ultimo tornerà il giovedì sera con l’attesa nuova edizione di Chi vuol essere Milionario?, mentre Alessia Marcuzzi è stata confermata al timone di Temptation Island (forse non più Vip) che occuperà la serata del martedì (o del mercoledì). Il lunedì ed il venerdì ci sarà invece Alfonso Signorini con la quinta edizione del Grande Fratello Vip, scontrandosi apertamente con Tale e Quale Show di Carlo ... Leggi su bitchyf

