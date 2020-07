Palinsesti Italia Uno autunno 2020 tra novità e ritorni: Le iene e non solo (Di martedì 14 luglio 2020) Sono ufficiali i Palinsesti di Italia Uno di quest’autunno e di novità ce ne sono purtroppo pochissime. Da anni Mediaset continua a non sfruttare il potenziale della sua rete giovane che ha già dato dimostrazione – ad esempio con la messa in onda della Pupa e il secchione – di poter far bene, o per … L'articolo Palinsesti Italia Uno autunno 2020 tra novità e ritorni: Le iene e non solo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

LorenzoMainieri : Palinsesti Autunno 2020: Italia Uno - tw_fyvry : @enrick81 @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @ZeusMega @misterf_tweets @MaielloInside @CIAfra73… - linoguan_italia : RT @alemastronardif: NEWS: il 16 luglio la #Rai presenterà i palinsesti dell'autunno 2020. Scopriremo se già nella prossima stagione andrà… - PCuratola : palinsesti Discovery Italia per la prossima stagione: Nove, Real Time, DMax - PCuratola : palinsesti Discovery Italia per la prossima stagione: Nove, Real Time, DMax -