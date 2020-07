Palinsesti Italia 1, autunno 2020: arrivano Roberto Giacobbo e la serie tv tratta da «Il Collezionista di Ossa» (Di lunedì 13 luglio 2020) Lincoln Rhime Italia 1 si appresta ad iniziare una nuova stagione tv all’insegna di appuntamenti consolidati e del cinema che negli ultimi tempi ha riservato in prime time grandi soddisfazioni. Ecco cosa offrirà ai propri telespettatori la rete giovane di casa Mediaset, diretta da Laura Casarotto, tra settembre e ottobre 2020. L’autunno di Italia 1 si aprirà con una certezza della rete, ovvero Le Iene, che ritorna al doppio appuntamento settimanale del martedì e del giovedì: una puntata vedrà la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, l’altra sarà affidata agli inviati del programma. La novità principale è l’atteso (e varie volte rinviato) arrivo su Italia 1 di Roberto Giacobbo e del ... Leggi su davidemaggio

tw_fyvry : @enrick81 @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @ZeusMega @misterf_tweets @MaielloInside @CIAfra73… - linoguan_italia : RT @alemastronardif: NEWS: il 16 luglio la #Rai presenterà i palinsesti dell'autunno 2020. Scopriremo se già nella prossima stagione andrà… - PCuratola : palinsesti Discovery Italia per la prossima stagione: Nove, Real Time, DMax - PCuratola : palinsesti Discovery Italia per la prossima stagione: Nove, Real Time, DMax - infoitcultura : Palinsesti Real Time 2020 2021 | arrivano Sex Clinic | Ti spedisco in Convento Italia e Ti Spazzo in Due Novità per… -

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesti Italia Palinsesti Italia 1, autunno 2020: arrivano Roberto Giacobbo e la serie tv tratta da «Il Collezionista di Ossa DavideMaggio.it Palinsesti Italia 1, autunno 2020: arrivano Roberto Giacobbo e la serie tv tratta da «Il Collezionista di Ossa»

La novità principale è l’atteso (e varie volte rinviato) arrivo su Italia 1 di Roberto Giacobbo e del suo Freedom: annunciato già lo scorso anno in occasione della presentazione dei palinsesti ...

Prende il via da Ascoli “Officina Italia” con la manifestazione “Ricostruire il Piceno, riabitare l’Appenino”

ASCOLI – Ricostruire il Piceno, riabitare l’Appenino, una grande manifestazione di carattere nazionale per fare il punto sullo stato dell’arte del processo di ricostruzione in atto nelle Marche che si ...

La novità principale è l’atteso (e varie volte rinviato) arrivo su Italia 1 di Roberto Giacobbo e del suo Freedom: annunciato già lo scorso anno in occasione della presentazione dei palinsesti ...ASCOLI – Ricostruire il Piceno, riabitare l’Appenino, una grande manifestazione di carattere nazionale per fare il punto sullo stato dell’arte del processo di ricostruzione in atto nelle Marche che si ...