Palermo: batte la testa al parco acquatico, giovane in rianimazione (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ ancora in gravi condizioni il ragazzo di 26 anni ricoverato da ieri pomeriggio nel reparto di rianimazione dell’ospedale Ingrassia di Palermo dopo avere battuto la testa mentre si trovava all’interno del parco divertimenti Acquapark di Monreale. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava con un gruppo di amici, quando è scivolato battendo la testa. Dopo l’incidente è stato trasportato nell’ospedale più vicino da un’ambulanza del 118 chiamata dalla direzione. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Monreale.L'articolo Palermo: batte la testa al parco acquatico, giovane in ... Leggi su meteoweb.eu

Palermo - incidente al parco acquatico : batte la testa - è in rianimazione Un giovane di 26 anni si è tuffato da un gioco dell'Acquapark di Monreale. "Ma da lì è vietato. I bagnini lo avevano richiamato", dicono gli impiegati. Indagini dei carabinieri sulla dinamica

Un giovane di 26 anni si è tuffato da un gioco dell'Acquapark di Monreale. "Ma da lì è vietato. I bagnini lo avevano richiamato", dicono gli impiegati. Indagini dei carabinieri sulla dinamica Provvedimenti interdirtivi : ecco come a Palermo si combatte la Mafia Un protocollo sottoscritto dal prefetto di Palermo, De Miro, e dal presidente dell’Autorità di sistema portuale, Monti racconta la lotta alla Mafia. La lotta contro la Mafia va avanti, non si ferma, nemmeno in tempo di Covid-19: uno dei ...

TV7Benevento : Palermo: batte la testa al parco acquatico, giovane ancora in rianimazione... - StraNotizie : Palermo, incidente al parco acquatico: batte la testa, è in rianimazione - cronaca_news : Palermo, incidente al parco acquatico: batte la testa, è in rianimazione - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Palermo, incidente al parco acquatico: batte la testa, è in rianimazione - repubblica : Palermo, incidente al parco acquatico: batte la testa, è in rianimazione -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo batte Palermo: batte la testa al parco acquatico, giovane ancora in rianimazione La Sicilia Rifiuti, scoperto traffico illecito a Palermo. Cinque arresti, coinvolti anche dipendenti Rap

09:01Rifiuti, scoperto traffico illecito a Palermo. Cinque arresti, coinvolti anche dipendenti Rap 08:42Era scomparsa da Palermo un mese fa, ragazza di 15 anni ritrovata ad Agrigento 08:35Vigili del f ...

Incidente all'Acquapark, giovane batte la testa: ricoverato in gravi condizioni

Drammatico incidente oggi all’Acquapark di Monreale. Un ragazzo di 26 anni si trova adesso ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ingrassia di Palermo dopo avere battuto la testa mentre stava gio ...

09:01Rifiuti, scoperto traffico illecito a Palermo. Cinque arresti, coinvolti anche dipendenti Rap 08:42Era scomparsa da Palermo un mese fa, ragazza di 15 anni ritrovata ad Agrigento 08:35Vigili del f ...Drammatico incidente oggi all’Acquapark di Monreale. Un ragazzo di 26 anni si trova adesso ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ingrassia di Palermo dopo avere battuto la testa mentre stava gio ...