Pagelle e Highlights Inter-Torino, 32^ giornata: promossi e bocciati del match (LIVE ore 21:45) (Di lunedì 13 luglio 2020) Pagelle Inter Torino – L’Inter si prepara a ospitare il Torino dopo il deludente pareggio per 2-2 contro il Verona nel match della 31^ giornata di campionato. Nerazzurri in campo… L'articolo Pagelle e Highlights Inter-Torino, 32^ giornata: promossi e bocciati del match (LIVE ore 21:45) proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews

zazoomblog : Pagelle e Highlights 32^giornata: Cagliari-Lecce 0-0. Fiorentina-Verona 1-1 Cutrone salva i viola. Parma-Bologna 2-… - zazoomnews : Pagelle e Highlights 32^giornata: Cagliari-Lecce 0-0. Fiorentina-Verona 1-1 Cutrone salva i viola. Parma-Bologna 2-… - zazoomblog : Pagelle e Highlights 32^giornata: Cagliari-Lecce 0-0. Fiorentina-Verona 1-1 Cutrona salva i viola. Parma-Bologna 2-… - zazoomblog : Pagelle e Highlights 32^giornata: Cagliari-Lecce 0-0. Fiorentina-Verona 1-1 Cutrona salva i viola. Parma-Bologna 2-… - TychoBrahe29 : @grecben @Gazzetta_it Perché fanno le pagelle con gli highlights, dove si vede solo lo svarione iniziale. -