Osdia, Niaf e altre 3 organizzazioni fondano la National Columbus Education Foundation (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Ordine dei Figli d’Italia in America (www.osia.org), insieme alle altre importanti organizzazioni a supporto degli americani di discendenza Italia, la Columbus Citizens Foundation, l’ISDA, la Niaf ed UNICO National, hanno unito le forze per un’operazione senza precedenti finanziando la costituzione della National Columbus Education Foundation. Sulla scia degli recenti attacchi al Columbus Day ed alle statue di Cristoforo Colombo, che si sono diffusi in tutti gli Stati Uniti, le cinque più importanti organizzazioni a supporto della comunità italoamericana, composta da oltre 23 milioni di persone in tutti gli Stati Uniti, hanno deciso di unire le forze, fondando la National ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Osdia Niaf Osdia, Niaf e altre 3 organizzazioni fondano la National Columbus Education Foundation Il Denaro Osdia, Niaf e altre 3 organizzazioni fondano la National Columbus Education Foundation

L’Ordine dei Figli d’Italia in America (www.osia.org), insieme alle altre importanti organizzazioni a supporto degli americani di discendenza Italia, la Columbus Citizens Foundation, l’ISDA, la NIAF ...

Nasce la National Columbus Education Foundation a difesa della memoria di Colombo

Lo dichiara Carmelo Cutuli, presidente del Capitolo di Roma dell’Ordine dei Figli d’Italia in America (OSDIA), la più antica e consolidata organizzazione a supporto dei cittadini americani di ...

L’Ordine dei Figli d’Italia in America (www.osia.org), insieme alle altre importanti organizzazioni a supporto degli americani di discendenza Italia, la Columbus Citizens Foundation, l’ISDA, la NIAF ...Lo dichiara Carmelo Cutuli, presidente del Capitolo di Roma dell’Ordine dei Figli d’Italia in America (OSDIA), la più antica e consolidata organizzazione a supporto dei cittadini americani di ...