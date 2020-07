Orsara di Puglia, “una risposta eccezionale della comunità” nel contrasto al corona virus I ringraziamenti del sindaco (Di martedì 14 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: “Se quello di Orsara di Puglia è stato tra i Comuni che ha affrontato meglio l’emergenza della pandemia, caratterizzandosi ormai da mesi come paese Covid-free, il merito è di una risposta davvero eccezionale da parte di un’intera Comunità. Per questo, a nome di tutta la Comunità, voglio ringraziare chi ha dato un contributo davvero importante”. E’ il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce, a esprimere il proprio ringraziamento a una serie di persone, realtà imprenditoriali e associazionistiche che più si sono spese, anche materialmente e attraverso donazioni, per fare in modo che ... Leggi su noinotizie

CaporaleLuca : Orsara di Puglia, i ringraziamenti del sindaco Lecce per la solidarietà durante l’emergenza Covid - SanSeveroNews : ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Il prossimo sarà un campionato storico per l’Orsara Calcio. per la prima volta in assoluto,… - carseri : RT @ArcheoLogica: L'immagine ancestrale dell'antro come 'ventre materno della terra' è molto presente in tutto il territorio pugliese. Inte… - flashpoke : RT @ArcheoLogica: L'immagine ancestrale dell'antro come 'ventre materno della terra' è molto presente in tutto il territorio pugliese. Inte… - Dixy62553861 : RT @ArcheoLogica: L'immagine ancestrale dell'antro come 'ventre materno della terra' è molto presente in tutto il territorio pugliese. Inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Orsara Puglia Tragedia alle porte di Foggia: violento schianto contro il muro di una villa, muore 50enne di Orsara FoggiaToday Incidente mortale nel foggiano: 50enne perde la vita

Le dinamiche dell’incidente Incidente mortale nel foggiano ed un 50enne perde la vita. Si tratta di Pasquale Del Priore, di Orsara di Puglia, che ha perso la vita sulla strada Statale 90 che collega ...

Orsara tra i comuni che hanno affrontato meglio l'emergenza: "Un grazie a chi si è speso per i più bisognosi"

“Se quello di Orsara di Puglia è stato tra i Comuni che ha affrontato meglio l’emergenza della pandemia, caratterizzandosi ormai da mesi come paese Covid-free, il merito è di una risposta davvero ecce ...

Le dinamiche dell’incidente Incidente mortale nel foggiano ed un 50enne perde la vita. Si tratta di Pasquale Del Priore, di Orsara di Puglia, che ha perso la vita sulla strada Statale 90 che collega ...“Se quello di Orsara di Puglia è stato tra i Comuni che ha affrontato meglio l’emergenza della pandemia, caratterizzandosi ormai da mesi come paese Covid-free, il merito è di una risposta davvero ecce ...