Ora tutti si scoprono “italiani” e “patriottici”, persino le Coop. Ma la verità è un’altra (Di lunedì 13 luglio 2020) Torna il sentimento patriottico? A vedere certi spot televisivi si direbbe di sì. Vince il Tricolore che fa da sfondo alla pubblicità, innalzando il prodotto da mero oggetto di consumo a simbolo di coesione nazionale. Il carrello della spesa è patriottico. Perfino quello delle Coop, che ora dicono di vendere ed invitano a consumare rigorosamente italiano. E con loro le Ferrovie impegnate a “collegare le passioni e i legami, pronte più che mai a sostenere il Paese”. E’ caparbia, innovativa e solidale l’Italia immaginata per propagandare il BTP Futura (che però ha chiuso la sottoscrizione poco sopra i sei miliardi di Euro contro una domanda stimata in circa dieci miliardi). Vince la spesa patriottica, la filiera breve ed il “made in Italy”. Quel sentimento patriottico… Fanno tendenza le bellezze ... Leggi su secoloditalia

Gli Stati Uniti, il paese più colpito al mondo dalla pandemia di coronavirus, hanno registrato ieri 59.747 nuove infezioni in 24 ore, secondo il rapporto quotidiano della Johns Hopkins University. Il ...

Lazio, De Martino: «La società si sta interrogando. Ora sosteniamo i ragazzi»

Il direttore della comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino, analizza il delicato momento che sta attraversando la squadra a Lazio Style Radio: RAMMARICO – «I primi dispiaciuti siamo noi, qui a ...

