Olimpiadi Londra e la bevanda misteriosa | chetoni per aumentare le prestazioni

Bologna, 13 luglio 2020 – La Wada indaga per capire se la bevanda chiamata DeltaG assunta dai britannici durante le Olimpiadi di Londra fosse illegale o meno. Emergono nuovi particolari sull’accordo s ...LONDRA. Atleti come cavie ... nella più assoluta segretezza, alla vigilia delle Olimpiadi 2012. Una sperimentazione con l'obiettivo dichiarato di migliorare le prestazioni degli atleti di ...