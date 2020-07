Ogni Mattina, super-flop per Adriana Volpe? Indiscrezione clamorosa da Tv8: si mette molto male (Di lunedì 13 luglio 2020) Altro che 0,9%. Altro che post di Giancarlo Magalli. Adesso Adriana Volpe deve fare i conti con un dato raccapricciante: la scorsa settimana, esattamente nella puntata di mercoledì, il dato di Ogni Mattina, trasmissione di Tv8, è al ribasso. Ovvero lo 0,8%. Non riesce a salire eccetto in due casi: giovedì e venerdì scorso, quando è lo share è salito all'1,1 - 1,2%. Non ce l'ha fatta nemmeno con Andrea Denver, il suo compagno di avventura all'interno della casa del Grande Fratello vip. La Volpe e Viola non riescono a superare i 100 mila spettatori. Il mistero resta: come mai? Nessuno può saperlo. Ma per adesso l'Indiscrezione bomba è che nel quartier generale di Ogni ... Leggi su liberoquotidiano

