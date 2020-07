NY Canta 2020: il Festival della Musica Italiana di New York (Di lunedì 13 luglio 2020) Il NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York, è l’unico Festival italiano che porta dieci NUOVE PROPOSTE dall’Italia e dal mondo a New York. Lo spirito della manifestazione, arrivata alla sua XIII ed., è quello di promuovere la cultura Italiana nel mondo. Gli artisti saranno selezionati tra i candidati italiani residenti in Italia e i candidati italiani residenti in tutto il mondo che si saranno iscritti attraverso il sito ufficiale www.nyCanta.com e che avranno superato una serie di selezioni telematiche e dal vivo. La fase semifinale LIVE, in cui i talenti potranno ... Leggi su laprimapagina

RaiRadio2 : ?? Ma non ti preoccupare, finirà bene, finirà bene ? Scaldate l'ugola! Alle 21:00 si canta con @MetaErmal a… - ninnitarantino : RT @Agenzia_Ansa: Cassandra, 21 anni e la leucemia ma lei non si arrende e intende realizzare il sogno di partecipare al talent 'Amici'. Un… - BRUNAMALVOLTI : RT @Agenzia_Ansa: Cassandra, 21 anni e la leucemia ma lei non si arrende e intende realizzare il sogno di partecipare al talent 'Amici'. Un… - bfogli1 : RT @Agenzia_Ansa: Cassandra, 21 anni e la leucemia ma lei non si arrende e intende realizzare il sogno di partecipare al talent 'Amici'. Un… - Agenzia_Ansa : Cassandra, 21 anni e la leucemia ma lei non si arrende e intende realizzare il sogno di partecipare al talent 'Amic… -

Ultime Notizie dalla rete : Canta 2020 NY Canta 2020: il Festival della Musica Italiana di New York - La Prima Pagina La Prima Pagina Spiagge e litorali: a Calasetta le pulizie consigliate dall'Università

La posidonia, complice il maestrale di pochi giorni fa, non dà tregua ma le spiagge di Calasetta appaiono più pulite. Si deve a una serie di interventi che l'amministrazione, in parte in linea con que ...

Il musicista, l'educatore e l'infermiere eroe: ecco i tre sardi 100% del 2020

Sono i tre sardi 100% del 2020, i vincitori del premio giunto alla quarta edizione ... Gavino Murgia, musicista nuorese di fama internazionale, è un polistrumentista che "canta a suona la Sardegna ...

La posidonia, complice il maestrale di pochi giorni fa, non dà tregua ma le spiagge di Calasetta appaiono più pulite. Si deve a una serie di interventi che l'amministrazione, in parte in linea con que ...Sono i tre sardi 100% del 2020, i vincitori del premio giunto alla quarta edizione ... Gavino Murgia, musicista nuorese di fama internazionale, è un polistrumentista che "canta a suona la Sardegna ...